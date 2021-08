E' un Ivan Juric che si dichiara "stupito" dal calciomercato del Torino quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi con la Fiorentina. "Io e il mio staff non eravamo a conoscenza di questa austerity del club - le parole dell'allenatore granata -. Sono rimasto sorpreso, la situazione è questa ma è comunque una sfida stimolante".

Juric: "Belotti mi ha dato la parola, resta"

Juric confronta poi il mercato del suo Toro con quello dei Viola. "La Fiorentina ha fatto investimenti, noi portiamo avanti una politica dei tagli. Eppure negli ultimi due anni ci siamo salvati all'ultima giornata... - prosegue -. Abbiamo preso soltanto giocatori in prestito. Pobega dal Milan? Buon giocatore, ma non è di nostra proprietà e non è bello lavorare per gli altri. Bisogna anche accettare compromessi". Chiusura sul futuro di Belotti: "Non andrà via. Mi ha dato la parola che rimane e che è il capitano: resta al 100%", conclude l'ex allenatore del Verona.