Udinese-Venezia, Zanetti ne recupera tre

Reduce dal ko del "Maradona", il Venezia si sposta alla Dacia Arena (dove i padroni di casa hanno fermato l'Udinese) per un'altra trasferta insidiosa. Paolo Zanetti, però, può contare su tre dei quattro squalificati che hanno saltato il debutto a Napoli: rientrano Mazzocchi, Modolo e Vacca. Ancora un turno da scontare per Aramu. Gotti pensa a Okaka nell'XI titolare. Calcio d'inizio alle 18.30

Udinese, chance per Okaka dal 1'

L'esaltante debutto in campionato ha caricato l'ambiente: il pareggio in rimonta contro la Juve, con il brivido finale sul VAR che ha annullato il gol a CR7, "costringe" la formazione di Gotti a fare punti (possibilmente al plurale) contro la neo-promossa Venezia. Centrocampo confermato per i friulani, un possibile cambio in attacco dove Okaka dovrebbe essere il partner di Pussetto, al posto di Deulofeu. Subito inserito tra i convocati il nuovo arrivo Isaac Success, attaccante nigeriano ufficializzato ieri: trattativa in famiglia, giocava al Watford.



UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Okaka. All. Gotti