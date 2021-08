Un gol cercato fino all’ultimo, pressando anche nell’area avversaria, ma il Bologna ha retto e l’Atalanta, di nuovo davanti ai suoi tifosi , non è riuscita a raccogliere i tre punti: "Il risultato dice 0-0 ma la prestazione è stata notevole", le prime parole di Gasperini a fine gara. "Sono 2 punti che ci mancano in modo pesante , ma non siamo riusciti a realizzare e accettiamo questo pareggio. Abbiamo avuto una superiorità netta e c’erano le opportunità per fare buone giocate, purtroppo anche le condizioni del campo ci hanno penalizzato: stranamente siamo a inizio campionato ma non era nelle condizioni migliori. Abbiamo pressato anche nella loro area, ma non siamo riusciti a segnare".

"Piccoli risorsa? Lo sono tutti"

Analizzando le prestazioni dei singoli, poi, Gasperini non ha nulla da rimproverare ai suoi: "Muriel ha fatto bene la sua partita, gli è mancato lo spunto decisivo anche se ha tirato spesso in porta. In queste situazioni di solito è più preciso ma questo non toglie nulla alla sua prestazione. Fatico a trovare qualcosa che non vada nella prestazione dei miei, hanno dato tutti l’anima ma se non le sblocchi finisce così. Piccoli una risorsa importante? Lo sono tutti, sono entrati 5 giocatori per provare a dare una spinta importante alla squadra. Ma a volte nel calcio non si riesce a concretizzare e a vincere".