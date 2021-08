Circa 800 tifosi si sono ritrovati questo sabato a Milanello per incitare la squadra alla vigilia della gara contro il Cagliari, che segna il ritorno del pubblico rossonero a San Siro. Già 30 mila biglietti venduti, si va verso il sold out della capienza disponibile. Si sono rivisti in campo Ibra e Kessié. Entrambi dovrebbero essere pronti dopo la sosta. Nel video il racconto di Peppe Di Stefano

VIDEO. I TIFOSI A KESSIE': "RINNOVA, PRESIDENTE!"