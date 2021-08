L'allenatore rossonero è soddisfatto della prestazione dei suoi dopo il 4-1 rifilato al Cagliari. "Bisogna sempre giocare con questo entusiamo". Poi su Tonali: "Sandro ha capito la lezione ed è maturato come Leao e Krunic". Giroud si è già preso il Milan con una doppietta: "Quando torna Ibra potremo anche giocare con le due punte" MILAN-CAGLIARI 4-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Il Milan vince e convince in questo avvio di campionato e Stefano Pioli non può che sorridere per la prestazione della sua squadra dopo il 4-1 al Cagliari nella seconda giornata di Serie A. "I tifosi ci hanno emozionato, siamo stati bravi a prendere energia da loro - ha esordito l'allenatore rossonero nel post gara -. La squadra ha giocato con intensità e qualità. Dobbiamo sempre scendere in campo con questo entusiasmo". Pioli è soddisfatto anche della rosa a disposizione. "Li riconosco tutti come titolari, faccio fatica a fare le scelte quest'anno - ha spiegato -. Arriveranno forse un paio di giocatori e ci manca gente importante, ma già così sono in difficoltà nella scelta degli undici da mandare in campo".

"Tonali, Leao e Krunic oggi sono giocatori diversi" leggi anche Milan, perché è gol di Leao e non Brahim Diaz Impossibile non commentare la prestazione di Sandro Tonali, che ha sbloccato il match con un gol capolavoro su punizione (il suo primo con la maglia del Milan). "Sandro ha lavorato tanto: lui, Leao e Krunic sono tutti maturati - ha aggiunto Pioli -. Hanno capito che hanno un grande futuro. Tonali ha tutto: gamba, qualità, posizione e verticalizzazioni. Leao? Farà un’ottima stagione, la sua crescita è evidente".

"Due punte? Non ci tireremo indietro" Chiusura sull'ipotesi due punte. Giroud ha subito conquistato tutti, segnando una doppietta all'esordio ufficiale a San Siro davanti agli occhi di Ibra. "Non ci tireremo indietro se ci sarà possibilità di schierare le due punte e se ci sarà la condizione - ha concluso -. Sono i concetti e le idee che fanno la differenza, non il modulo. Spero di recuperare il prima possibile giocatori forti come Ibrahimovic e Kessié. E aspettiamo la firma di Bakayoko. Dopo la sosta ci aspettano 7 partite in 20 giorni e dobbiamo farci trovare pronti".