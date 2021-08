Sassuolo-Samp, chance per Verre. Le probabili

I neroverdi di Dionisi debuttano in casa dopo il successo esterno all'esordio contro il Verona. La Samp vuole riscattarsi dopo il ko casalingo incassato dal Milan. Out Berardi da una parte e Gabbiadini dall'altra. Diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, calcio d'inizio alle 18.30

Sassuolo, Berardi non ancora al meglio

Non sono previste novità tra i neroverdi rispetto al debutto in campionato che ha visto vincere la formazione di Dionisi al Bentegodi. Un ballottaggio, tra Toljan e Muldur, per quanto riguarda la corsia di destra. Ancora out Berardi.



SASSUOLO (4-2-3-1) Probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo. All. Dionisi