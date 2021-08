Nuovi acquisti già in 'palla': 5 subito in gol

Mancano 7 giorni alla chiusura del mercato, ma è già tempo di primissimi bilanci per le new entry della Serie A. Come sono andati gli acquisti estivi dopo la prima giornata di campionato? In 5 subito in gol, ma c'è chi ha stupito senza segnare. Considerando anche i giocatori tornati dai prestiti, ecco il punto squadra per squadra

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE