Dopo la bella vittoria di Verona, il Sassuolo va a caccia del suo secondo successo in campionato: al Mapei Stadium arriva la Sampdoria battuta nel primo turno di campionato dal Milan a Marassi per 1-0. Dionisi conferma gli stessi 11 che hanno battuto l'Hellas, con Raspadori dal 1'. D'Aversa, senza Gabbiadini, schiera il tridente Candreva-Verre-Damsgaard alle spalle di Quagliarella. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 202 alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

