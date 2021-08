Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A tornerà in campo il weekend del 11 e 12 settembre, dopo la pausa per le nazionali. Due big match in programma: da una parte Napoli-Juventus, dall'altra Milan-Lazio. L'Inter di Simone Inzaghi, invece, cercherà la terza vittoria di fila contro la Sampdoria

Chiusa la seconda giornata, per la Serie A è tempo di pausa per gli impegni delle nazionali. Il campionato tornerà in campo nel weekend del 11 e 12 settembre con la terza giornata. I riflettori saranno puntati sullo stadio Maradona di Napoli dove gli azzurri di Luciano Spalletti ospiteranno la Juventus, a caccia della prima vittoria stagionale dopo il pari contro l'Udinese e la sconfitta contro l'Empoli. L'altro big match del turno sarà a San Siro tra il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri. Impegno esterno per l'Inter che cercherà il terzo successo consecutivo a Marassi, contro la Sampdoria. La Roma di José Mourinho, invece, giocherà contro il Sassuolo mentre l'Atalanta ospiterà la Fiorentina. Di seguito il calendario completo, in attesa che la Lega Serie A ufficializzi date e orari dei match.