Torino, trauma contusivo per Belotti: il report

Dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per infortunio, Andrea Belotti è ritornato a Torino per sottoporsi alle cure. L'attaccante granata ha riportato un problema al perone durante l'ultima gara giocata con la Fiorentina, a causa di uno scontro di gioco con il difensore viola Martinez Quarta. Un infortunio che ha fatto temere il Torino di aver perso il suo attaccante per un periodo abbastanza lungo, ma gli esami strumentali a cui si è sottoposto 'Il Gallo' hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Come si legge sul sito ufficiale del club granata, infatti, "'Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Andrea Belotti - rientrato ieri dal ritiro della Nazionale - hanno confermato gli esiti del forte trauma contusivo occorso durante la partita contro la Fiorentina".

I tempi di recupero

Nessuna frattura quindi, solo un forte trauma contusivo. "Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico di recupero", prosegue il report medico pubblicato dal Torino. "La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica", conclude. I tempi per il rientro, quindi, non dovrebbero essere lunghissimi, la prima diagnosi era di 20 giorni e Belotti avrà modo di sfruttare questa sosta per le Nazionali per avvicinarsi al pieno recupero. In vista della prossima partita contro la Salernitana, Juric potrebbe avere qualche problema nel reparto offensivo, visto che Zaza è infortunato (interessamento distrattivo parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro) e Sanabria sarà costretto a un lungo viaggio per rispondere alla convocazione del Paraguay.