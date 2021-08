Granata scatenati, che mettono a segno il terzo colpo nel giro di poche ore: dopo gli arrivi di Praet e Zima, è fatta anche per Josip Brekalo. L'esterno offensivo croato arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11 CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Torino scatenato in queste ultime ore di mercato: l'ultimo colpo del club granata si Josip Brekalo, che arriverà dal Wolfsburg in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11. Grande colpo della dirigenza granata, che ha raggiunto l'accordo con il club tedesco per l'esterno offensivo classe '98, battendo la concorrenza anche di alcuni club italiani (Lazio e Sampdoria su tutti). Il calciatore è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla società granata.

I numeri di Brekalo 105 presenze e 16 gol, questi i numeri dell'avventura di Brekalo al Wolfsburg dal 2016 a oggi. Particolarmente positiva è stata proprio l'ultima stagione, dove l'esterno offensivo croato ha messo a segno 7 reti in 29 partite giocate in Bundesliga. Prestazioni che gli sono valse anche la convocazione in Nazionale da parte del commissario tecnico Dalic per Euro 2020 (3 presenze, di cui una da titolare nella gara della fase a gironi contro la Repubblica Ceca). Impiegato spesso sul versante sinistro del campo, Brekalo può giocare indifferentemente su entrambe le fasce, una duttilità che lo renderà molto utile nello schieramento offensivo di Juric.