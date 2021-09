Il cileno è sulla via del pieno recupero e ha ricominciato a lavorare con la squadra: si candida per una convocazione, con eventuale impiego a partita in corso, in occasione della gara contro la Sampdoria

Edin Dzeko si è presentato con un gol contro il Genoa, Correa con una doppietta a Verona e Lautaro Martinez ha esordito in questa stagione con una rete sempre in casa dell'Hellas. All'appello manca Alexis Sanchez , grande assente in casa Inter in quest'inizio di stagione a causa dei problemi al polpaccio. Simone Inzaghi spera di recuperarlo al top della forma e potrebbe averlo presto a disposizione. Le condizioni del cileno migliorano giorno dopo giorno, l'attaccante classe 1988 ha ripreso anche a lavorare parzialmente in gruppo ed è quindi sulla strada della piena guarigione. Una notizia importante per Simone Inzaghi, che potrà quindi avere presto un'altra alternativa per il reparto offensivo.

Il rientro si avvicina

Ma quando potrà tornare a giocare l'attaccante cileno? I miglioramenti sono incoraggianti, nei prossimi giorni il giocatore proverà ad alzare il ritmo e a forzare. Qualora dovessero essere confermati i progressi, Simone Inzaghi potrebbe anche convocarlo per la prossima gara contro la Sampdoria (in programma domenica alle ore 12.30 a Marassi). Una possibile alternativa in più per l'ex allenatore della Lazio, che potrebbe anche utilizzare Alexis Sanchez a partita in corso, utilizzandolo per uno spezzone di partita. Se comunque il cileno non riuscirà a essere già in panchina contro la Samp, rientrerà con il Real Madrid in Champions o al massimo nella successiva gara di campionato contro il Bologna.