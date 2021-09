Mister 75 milioni ha perso il posto. Cose che possono capitare, quando si parla di calcio e non di contratti a tempo determinato di un comune mortale. Soprattutto, poi, se di ruolo fai il difensore e nella tua Nazionale giocano due campioni come Van Dick e De Vrij. E, inoltre, se il cambio in panchina ha portato anche a un cambio di modulo. Non è già un vero caso quello olandese di De Ligt, ma le sue ultime esclusioni da parte di Van Gaal, che in tre partite consecutive gli ha concesso appena 90 minuti in campo (quelli contro il Montenegro), fanno pensare. E soprattutto scrivere. Mathjis l’insostituibile, quello che a 19 anni era già capitano dell’Ajax e spesso anche dell’Olanda, l’uomo scelto dalla Juve per ricostruire una difesa da sempre punto di forza ma logorata dall’avanzare dell’età delle due colonne Chiellini e Bonucci, è finito ai margini della sua Nazionale. "Come mai prima De Ligt era sempre titolare? Beh, l'allenatore non ero io", ha spiegato Van Gaal nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turchia, movimentata anche da uno scontro frontale tra il Ct e un giornalista sui massimi sistemi tattici del nuovo difensivismo all’olandese. Due esclusioni ma nessuna polemica da parte dello juventino, che nei giorni scorsi aveva ricordato quanto speciale fosse il suo rapporto con l’amico collega De Vrij, col quale aveva anche condiviso il relax dell’ultimo Ferragosto: "Siamo amici, anche se non abbiamo ancora giocato insieme. Quando è venuto per la prima volta in Nazionale ci siamo subito trovati insieme. Da allora siamo sempre stati vicini. Stefan ora è in grande forma, quello che non gioca deve supportare l'altro. E io lo farò sempre”.