Napoli, primo giorno di Anguissa. Lobokta si ferma

Tempismo perfetto per Zambo-Anguissa: il centrocampista camerunese, ultimo acquisto estivo del Napoli, è arrivato questo mercoledì a Castelvolturno dove ha svolto il primo allenamento con la squadra. Nel frattempo, oltre ai problemi muscolari di Zielinski, si è fermato anche Lobotka. Spalletti, con gli uomini contati a centrocampo, potrebbe utilizzare Anguissa subito contro la Juventus, sabato prossimo

Questo mercoledì pomeriggio André Zambo-Anguissa è arrivato a Castelvolturno. Il centrocampista camerunese classe 1995 è stato l'ultimo rinforzo del calciomercato estivo del Napoli (è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni dal Fulham) e quest'oggi ha conosciuto Spalletti e i suoi nuovi compagni prima di prendere subito parte al suo primo allenamento. Si attendeva solo il responso dei suoi tamponi (negativi) perché Anguissa potesse iniziare anche in campo la sua nuova avventura con il Napoli. Il giocatore ha scelto la maglia numero 99 e si è messo subito a disposizione della squadra: Spalletti, con gli uomini contati a centrocampo (dopo i problemi fisici di Zielinski e di Lobotka), potrebbe già utilizzarlo nella partita contro la Juventus in programma questo sabato alle 18:00 al 'Maradona'.