Il centrocampista azzurro è stato convocato nonostante l'infortunio, ma non ce l'ha fatta a recuperare per l'Inghilterra. "Non è ancora pronto", ha dichiarato Paulo Sousa. Zielinski verso il forfait anche per il big match contro la Juventus?

Dal ritiro della Polonia non arrivano buone notizie per il Napoli. Piotr Zielinski non ce l'ha fatta a recuperare per il big match contro l'Inghilterra, valido per la sesta giornata del girone I di qualificazione ai prossimi Mondiali. Il centrocampista azzurro si era infortunato durante la prima giornata di campionato contro il Venezia e, in quell'occasione, aveva riportato un trauma contusivo alla coscia destra che lo aveva costretto a lasciare il campo. Nonostante l'infortunio, Paulo Sousa aveva deciso di convocarlo comunque, nella speranza di recuperarlo per la sfida all'Inghilterra. Ma lo stesso Ct della Polonia, in conferenza stampa, ha annunciato che Zielinski non ce la farà: "Piotr non giocherà, non è ancora pronto", le sue parole.