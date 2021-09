Risultato positivo lo scorso 2 settembre, l'attaccante francese è ora guarito dal Covid: nelle prossime ore si sottoporrà allo screening medico previsto dal protocollo federale per ottenere il via libera per la ripresa dell'attività sportiva

Olivier Giroud è pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli a partire dai prossimi impegni che aspettano il Milan. Risultato positivo al Covid lo scorso 2 settembre dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio presso la sua abitazione, l’attaccante francese si è adesso negativizzato come annunciato dalla società attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web. "AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19 . Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva" si legge nel comunicato diramato dai rossoneri sul proprio sito web.

Pronto per il Liverpool in Champions?

Una buona notizia per Stefano Pioli e per tutto l’ambiente rossonero, con l’allenatore del Milan che ritrova l’attaccante francese – autore di due gol contro il Cagliari e di ottime prestazioni nelle prime due gare di campionato dove è stato titolare – proprio a ridosso della sfida contro la Lazio di domenica alle 18. Difficile ipotizzare che Pioli lo convochi per la gara contro i biancocelesti visto che solo sabato 11 settembre otterrà nuovamente l'idoneità, il francese potrebbe tornare a disposizione per il match di Champions League contro il Liverpool di mercoledì 15 settembre.