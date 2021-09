Torna Ibra, Inter senza sudamericani: le probabili

Tutte le ultime sulle probabili direttamente dagli inviati di Sky Sport. Torna la Serie A dopo la pausa ma il grosso punto di domanda riguarda i vari sudamericani. Pronti a tornare dal primo minuto Ibra e Osimhen. Nella Juve out Chiesa e maglia da titolare pronta per Kean. Immobile ce la fa, Inzaghi rilancia la coppia Dzeko-Sensi. Inedita coppia d'attacco per l'Atalanta

GIOCA A SUPERSCUDETTO - PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI'

Condividi:

Dove eravamo rimasti? Alla partenza sprint di 6 delle 7 sorelle del campionato. Solo la Juventus è rimasta attardata rispetto ai 6 punti in due gare. I bianconeri saranno protagonisti di uno dei big match di questo weekend post Nazionali che ci regalerà anche un Milan-Lazio molto molto atteso. A proposito di sosta: da monitorare per bene la situazione dei sudamericani, i cui rientri last minute hanno sollevato non poche proteste. La situazione è sempre monitorata e a tutti (tifosi e fantallenatori) conviene sempre dare uno sguardo all'approfondimento di Sky Sport Tornando alle probabili formazioni, è già tornata operativa la squadra degli inviati di Sky Sport. Senza il loro prezioso lavoro saremmo in preda a dubbi e insicurezze in quella che per molti è la prima fantagiornata di campionato. Asta terminata per il 99% dello Stivale. Ora inizia la stagione e quindi basta preamboli, andiamo a fare il classico 'giro dei campi d'allenamento'



EMPOLI-VENEZIA, sabato ore 15 Empoli, ballottaggio Romagnoli-Luperto Diamo i numeri Serie A, 3^ giornata: curiosità e statistiche In casa Empoli ci saranno molte conferme rispetto alla sfida vinta in casa della Juventus prima della pausa per le Nazionali. Qualche dubbio in difesa con Romagnoli in leggero vantaggio su Luperto in un ballottaggio che non è ancora risolto. Più "pendenti" invece altre due situazioni tra centrocampo e attacco. In mezzo Ricci è in pole su Stulac mentre davanti fiducia ancora a Cutrone con Pinamonti che però può ancora sperare

Venezia, torna Aramu. Peretz in dubbio

Quasi tutti a disposizione in casa Venezia. Da valutare Peretz che in settimana ha accusato un problema fisico con la sua nazionale. Davanti ecco Aramu, assente per squalifica nelle prime due uscite. Qualche punto di domanda in difesa con Ebuehi in pole ma insidiato da Mazzocchi e con Ceccaroni che potrebbe giocare sia a sinistra che al centro. In mediana pronto Busio mentre Okereke sarà probabilmente usato a gara in corso

NAPOLI-JUVENTUS, sabato ore 18 Napoli, a guidare l'attacco c'è Osimhen Messi vs CR7 Pillola Ronaldo o Messi? Su Sky li vedi entrambi La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il ricorso del Napoli riducendo la squalifica di Osimhen che quindi torna a disposizione di Spalletti per la super sfida contro la Juventus. Assente invece Lobotka, alle prese con un problema al bicipite femorale destro. Accertamente strumentali per Zielinski. Al momento quindi Spalletti potrebbe affidarsi ad Anguissa con Elmas avanzato sulla trequarti. Il macedone però è in ballottaggio con Ounas. Altro dubbio è quello tra Politano e Lozano con il primo attualmente in leggero vantaggio

Juventus, tutto dipende da Chiesa Gli esami strumentali hanno portato buone notizie dato che hanno escluso lesioni e così Federico Chiesa non finisce nella lista degli indisponibili. Non è detto però che l'esterno azzurro venga rischiato dal primo minuto. Due le ipotesi: con Chiesa in campo dall'inizio, Kulusevski avanzerebbe al fianco di Morata altrimenti l'ex Parma andrebbe a destra e con lo spagnolo ci sarebbe Kean alla guida del reparto avanzato. La mossa a sorpresa potrebbe però essere quella di lanciare Dybala dal 1' nonostante il rientro all'ultimo dal Sudamerica



ATALANTA-FIORENTINA, sabato ore 20:45 Atalanta, tante rotazioni per Gasperini?

Tra infortuni e stanchezza accumulata durante la sosta, c'è da ragionare non poco in casa nerazzurra. Gasperini potrebbe addirittura passare a 4 dietro: in porta favorito Sportiello dato che Musso non farà neppure la rifinitura. Dovesse continuare con la linea a 3, Zappacosta a destra e Maehle a sinistra sarà la soluzione più probabile. Altrimenti dentro Pezzella come esterno basso di sinistra e Toloi dirottato terzino. Davanti tandem inedito Ilicic-Malinovskyi con Pessina trequartista. Restano però ancora vivi i pensieri di mister Gasperini

Fiorentina, attacco senza Nico Gonzalez? In casa Fiorentina i sudamericani rientreranno tra venerdì (tardo pomeriggio) e sabato. Italiano quindi deve decidere 'al volo' cosa fare in base a quello che vedrà e sentirà. Possibile turno da non titolare per Nico Gonzalez quindi. Cambio in porta con Dragowski che ha scontato la squalifica e che si riprende una maglia da titolare. In difesa ci sono volti nuovi e tra Nastasic e Odriozola è il primo che forse potrebbe avere qualche chance di titolarità (ma Igor resta avanti). In mezzo favorito il trio formato da Bonaventura, Torreira e Castrovilli mentre davanti potrebbe toccare a Sottil



SAMPDORIA-INTER, domenica ore 12:30 Sampdoria, Caputo sì o Caputo no? Tutte le divise Le nuove maglie delle big d'Europa Nell'ultimo giorno di mercato la Samp ha piazzato il colpo Caputo. D'Aversa ha potuto lavorare con il nuovo arrivato spiegando concetti e movimenti. Tecnicamente quindi il 'Ciccio' nazionale sarebbe pronto per partire dall'inizio ma non è escluso che possa dover rimandare il debutto in blucerchiato dal primo minuto. Da verificare sia Ekdal che Bereszynski. Possibile sorpresa in mezzo con il debutto di Ihattaren anche se Adrien Silva pare la soluzione più probabile nel caso D'Aversa decida di non rischiare Ekdal

Inter, torna il duo Sensi-Dzeko Da Appiano Gentile arrivano buone notizie su Sanchez che, salvo imprevisti, sarà disponibile per la trasferta di Genova. Lautaro Martinez, Correa e Vidal rientrano alla base con minuti internazionali nelle gambe e solo il sabato a disposizione per una sgambata col gruppo. Inzaghi sta pensando alla formazione vista contro l'altra squadra di Genova. Probabile che sia la stessa Inter della prima di campionato, con Sensi (che sta bene) a supporto di Dzeko e con Darmian in vantaggio su Dumfries sulla corsia destra



CAGLIARI-GENOA, domenica ore 15 Cagliari, Cragno c'è. Stop per Godin Doppio recupero tra i sardi: pronti al rientro dal primo minuto sia Cragno che Ceppitelli. Quest'ultimo si piazzerà al centro della difesa dato che Godin è finito nella lista degli indisponibili (si è infortunato in nazionale). Gli uruguaiani arriveranno in Sardegna 24 ore prima della sfida col Genoa: possibile quindi che ci sia Zappa a destra con riposo per Nandez. Davanti pronto Pavoletti con Keita che gli darà il cambio a gara in corso

Genoa, davanti tocca a Caicedo Tante soluzioni per il Genoa di Ballardini che tra abbondanza e nuovi volti deve solo fare il punto della situazione con qualche elemento che potrebbe accusare un po' di stanchezza o ritardo di condizione. Maksimovic rientra nella seconda categoria, ergo Vanheusden resta favorito così come Cambiaso su Fares. Davanti spazio a Caicedo: con lui potrebbe esserci Pandev ma un centrocampo rinforzato e un Hernani seconda punta non sono ipotesi da scartare



SPEZIA-UDINESE, domenica ore 15 Spezia, Nzola in gruppo Erlic ha avuto qualche problema ma sembra essersi ripreso: salvo ricadute, sarà titolare in una difesa che a sinistra vede in ballottaggio Bastoni e Reca. L'arrivo di Bourabia dovrebbe far scivolare Ferrer o in difesa o in panchina. Davanti Nzola è tornato in gruppo ma per vederlo titolare bisognerà aspettare un po'. Gyasi e Verde paiono sicuri del posto, Colley un po' meno. Squalificato Amian

Udinese, problema sugli esterni per Gotti Udogie non al meglio, Molina con il rientro last minute. Le fasce paiono essere un rebus difficile da risolvere per Gotti che spera di poter schierare almeno uno dei due in dubbio. Male che vada ci sono Stryger Larsen e Zeegelaar come possibili sostituti. In avanti Deulofeu pare in pole ma c'è sempre la possibilità di avanzare Pereyra e di inseririe un centrocampista in più dalla panchina



TORINO-SALERNITANA, domenica ore 15 Torino, Belotti panchinaro

Il punto di domanda di tanti fantallenatori riguarda Belotti: "gioca titolare vero contro la Salernitana?". Questa la speranza di tanti amanti del giochino più praticato d'Italia. Al momento la risposta è no. Juric per adesso ha messo Sababria come punta di riferimento ma la situazione del 'Gallo' è in divenire. Chance anche per Brekalo, favorito con Pjaca per completare il pacchetto avanzato. In difesa c'è Buongiorno, a sinistra in pole Ansaldi

Salernitana, problema al ginocchio per Capezzi Partiamo subito dall'ultimo arrivato: in città tutti pazzi per Ribery che va verso la convocazione con possibile subentro a gara in corso. Allenamento differenziato per Veseli e Djuric con il secondo forse recuperabile. In difesa riecco Strandberg mentre in mediana Lassana Coulibaly potrebbe scivolare in panchina



MILAN-LAZIO, domenica ore 18 Milan, Kessié e Ibra pronti a tornare Con Giroud indisponibile, Pioli deve per forza modificare qualcosa in attacco. In rampa di lancio c'è ovviamente Zlatan Ibrahimovic che aveva messo la Lazio nel mirino. Anche per Kessié è pronta una maglia da titolare al fianco di Tonali. Sulla destra Saelemaekers è in svantaggio nei confronti di Florenzi con Leao titolare dall'altra parte. Messias è ancora in ritardo di condizione e con tutta probabilità non sarà convocato. Dietro solito quartetto con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne

Lazio, ottimismo per Immobile. Lazzari in gruppo Manuel Lazzari pare aver recuperato dal problema al polpaccio e va verso la convocazione. L'esterno è tornato in gruppo ma probabilmente partirà dalla panchina. A destra favorito Marusic. Davanti invece arrivano buone notizie sul fronte Immobile: il giocatore, dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale, aveva iniziato con un lavoro differenziato ma tutto porta a pensare che possa guidare il tridente di Sarri domenica a San Siro. Partenza dalla panchina per Mattia Zaccagni



ROMA-SASSUOLO, domenica ore 20:45 Roma, oggi primo allenamento di gruppo Ancora dubbi per José Mourinho, così come per altri suoi colleghi. Tutti alle prese con un solo allenamento a ranghi quasi completi. Il portoghese dovrà verificare le condizioni degli ultimi a rientrare. A guidare l'attacco ci sarà Abraham. Mancini dovrebbe affiancare Ibanez mentre a sinistra tocca a Calafiori

Sassuolo, sopresa Matheus? Prima le parole (della conferenza di presentazione) e poi il campo. Questa la speranza di Matheus Henrique che spera di esordire al più presto in neroverde. Frattesi ha fatto bene nelle prime due uscite quindi Dionisi potrebbe confermarlo ma il giovane brasiliano scalpita. Davanti pronta a comonciare il post Caputo con Raspadori galvanizzato dalle gare in azzurro. Berardi, Djuricic e Boga il trio di trequartisti