statistiche

David Okereke, autore di 10 reti e 10 assist nel 2018/19 con la maglia dello Spezia, è stato l’ultimo giocatore in grado di andare in doppia cifra sia di gol che di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie B; l’attuale attaccante del Venezia ha collezionato 54 presenze in totale nel torneo cadetto con i liguri.