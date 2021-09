Tre vittorie su tre e primo posto in classifica. Un inizio perfetto per il Napoli di Luciano Spalletti che ha proseguito la striscia di vittorie anche contro la Juventus. Una prestazione convincente secondo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "È un buon inizio, devo ringraziare Spalletti perché ha dato una quadra alla squadra - ha spiegato De Laurentiis al termine del match - Abbiamo prodotto gioco dall'inizio alla fine, dispiace per l'errore iniziale, si poteva vincere 2-0. Ringrazio l'allenatore, la squadra e i tifosi". De Laurentiis ha poi elogiato l'allenatore per il suo carattere: "Ho scelto Spalletti perché è un uomo molto ordinato, diligente, che gestisce le cose con fermezza, come piace a me. Non ho nulla da eccepire finora. Con lui si può parlare, non si offende per qualsiasi chiarimento uno possa chiedere. Non ha fantasmi del suo ego".