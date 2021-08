Sorteggiato il calendario degli azzurri per la prossima Europa League. La squadra di Luciano Spalletti, testa di serie, è stata inserita nel girone C insieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Esordio il 16 settembre in Inghilterra contro le Foxes, chiusura contro lo stesso avversario allo stadio Maradona il 9 dicembre. Ecco le date e gli oari di tutte le partite del Napoli

NAPOLI, TUTTO SULLE AVVERSARIE IN EUROPA LEAGUE