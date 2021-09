Vittoria in rimonta della squadra di Spalletti, battuta 2-1 la Juve grazie al gol decisivo di Koulibaly. Esultanza speciale per il difensore azzurro che, ottenuta in prestito una macchina fotografica da un addetto, ha immortalato la gioia dei suoi tifosi: "Volevo fotografare il momento, la vittoria è per loro che ci sono mancati per oltre un anno". Ancora una volta protagonista nella sfida Kalidou, l'uomo dei minuti finali come già accaduto in passato

