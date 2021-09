Con la situazione aperta del rinnovo di Kessié c'è il rischio di malumori da parte dei tifosi? Il mancato arrivo di Luis Alberto può essere considerato il tuo unico rimpianto?

"I tifosi sono troppo intelligenti per non mettere il Milan davanti a tutto e ci daranno tutto il loro sostegno. Del rinnovo se ne sta parlando troppo e a sproposito. Quello che deve interessare ai tifosi e all'allenatore è mettere in campo una squadra che dà tutto per vincere e Franck lo fa. Su Luis Alberto non ho mai fatto altre richieste, sono contento della squadra che ho e non penso ad altro"