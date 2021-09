Dusan Vlahovic non si ferma più. I due gol contro l'Atalanta hanno regalato tre punti alla Fiorentina e hanno impreziosito il 2021 dell'attaccante serbo. Nell'anno solare, infatti, solo Lewandowski (30), Messi (23) e Haaland (22) hanno siglato più reti di Vlahovic, lui che ha scelto di rimanere alla Fiorentina nonostante l'offerta dell'Atletico Madrid: " Ho seguito il mio cuore, rimanere è stata la scelta giusta - spiega l'attaccante al termine del match - Ho deciso io di restare a Firenze, è stata una mia scelta. I tre gol non significano niente, alla fine dell'anno vedremo se è stata la decisione giusta". Una permanenza che potrebbe essere sugellata dal rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. "Stiamo parlando con la società " ha ammesso Vlahovic.

"Devo continuare con umiltà e determinazione"

Per l'attaccante serbo la stagione 2021-2022 è iniziata nel migliore dei modi con 5 gol in 4 partite tra campionato e Coppa Italia: "Crediamo di poter fare grandi cose, ci abbiamo sempre creduto da quando è arrivato Italiano - racconta Vlahovic - Siamo all'inizio, dobbiamo continuare a lavorare duro e fare gruppo, così ci potremo togliere delle grandi soddisfazioni. Io sono giovane e devo continuare con umiltà e determinazione, ascoltando quelli più esperti di me per continuare su questa strada. Il lavoro paga sempre e dà risultati".