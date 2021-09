Mihajlovic: "Col Verona ci servono i tre punti"

L'allenatore serbo ha parlato alla vigilia della sfida casalinga con il Verona. "Se vogliamo stare dalla parte sinistra della classifica - ha detto - partite come quella di domani dobbiamo vincerle, non ci sono scuse". Sulle prospettive a lungo termine della stagione del Bologna ha poi spiegato che sarà decisiva la crescita dei tanti giovani in rosa

Si attende un segnale, Sinisa Mihajlovic. Alla vigilia della sfida con il Verona, posticipo della terza giornata di serie A, l'allenatore rossoblù chiede i tre punti: "Se vogliamo stare nella colonna sinistra della classifica partite come quella di domani dobbiamo vincerle. Non ci sono scuse, dobbiamo imparare a convivere con le pressioni, anche se il Verona ha una classifica bugiarda". Il mercato ha portato Arnautovic e Orsolini, che accompagna Sinisa nel pre partita, non ha dubbi: "Marko ha alzato il livello della squadra".

Ma non ha dubbi neppure Sinisa, che chiede un passo avanti ai suoi giovani in questa stagione: "Se saremo più forti di un anno fa dipenderà dai giovani e dalla loro crescita. Se i nostri ragazzi sapranno ripercorrere l'esempio di Tomiyasu, che in due anni è arrivato da sconosciuto per affermarsi e approdare a un top club europeo come l'Arsenal, allora potremo fare meglio". Col Verona, intanto, possibile conferma per un altro giovane: Kingsley Micheal potrebbe trovare spazio in mediana, come già a Bergamo con l'Atalanta prima della sosta, al posto di Schouten.