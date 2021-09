L'allenatore rossonero esalta la prestazione del campione svedese: "Il suo obiettivo è essere sempre il migliore, quando sei così non senti gli anni che passano". E sulle prossime sfide contro Liverpool e Juventus: "I nostri sogni sono grandissimi. Dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno per realizzarli" MILAN-LAZIO 2-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Il Milan vince 2-0 contro la Lazio, sale a 9 punti in classifica dopo 3 giornate e ritrova Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese torna in campo dopo l'infortunio al ginocchio del finale della passata stagione e, come se nulla fosse, segna la rete che chiude i conti contro i biancocelesti. Stefano Pioli al termine della gara ha commentato così la prestazione di Ibrahimovic: "Stasera c'era da dimostrare che il Milan potesse giocare bene e che fosse convinto delle sue capacità. Oggi abbiamo messo più qualità di loro e abbiamo vinto meritatamente. Zlatan non giocava da 4 mesi, sono contento che sia entrato molto bene e sono convinto che starà ancora meglio nelle prossime partite. A vederlo così non invecchia mai, ha un talento evidente ma è la passione e il fuoco che ha dentro che fa la differenza. Allenarsi e competere gli dà piacere, il suo obiettivo è essere sempre il migliore e quando sei così non senti gli anni che passano".

"Leao è già un punto di forza del Milan" vedi anche Il nuovo codino 'samurai' di Ibra. FOTO Determinante anche Rafael Leao, autore del gol del momentaneo 1-0. Non una sorpresa però per Stefano Pioli: "Leao è già un punto di forza per quello che sta facendo. Ha solo 22 anni ed è al terzo campionato in Italia, deve diventare ancora più efficace in zona gol. Salta sempre l'uomo e ci dà tante soluzioni, così come Rebic, e il bello di allenare questi giocatori è che hanno tante caratteristiche diverse, ma chiunque metto in campo la squadra gioca bene. Grande spirito di sacrificio e soltanto così possiamo continuare a fare bene e dare soddisfazioni ai nostri tifosi".