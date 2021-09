Una corsa a perdifiato per festeggiare i tre punti raggiunti in extremis e che gli permettono di celebrare al meglio la millesima panchina in carriera. Non è una vittoria come tutte le altre per Josè Mourinho, come lo stesso allenatore portoghese ha ammesso al termine di Roma-Sassuolo: "Durante la settimana sono stato un bugiardo anche con me stesso, dicendo che non era una partita speciale, invece lo era. Un numero veramente speciale per me e lo ricorderò sempre fino all'ultimo giorno della mia vita, avevo una paura tremenda di ricordarmi per sempre di una sconfitta nel giorno della millesima panchina e ho mentito a tutti. E' stata una sensazione incredibile, anche perchè la partita poteva finire 6-6 o 7-7, oppure vincere loro come abbiamo vinto noi. Nel finale Rui Patricio ha fatto un paio di parate incredibili, noi abbiamo sbagliato un paio di gol a porta vuota, penso per un tifoso neutrale che sia stata una partita straordinaria. Oggi non mi sono sentito 58 anni, ma 10-14 e alla fine la mia è stata la corsa di un bambino. Mi sono scusato con Dionisi, faccio i complimenti a lui e ai suoi giocatori, abbiamo vinto noi ma se avessero vinto loro non ci sarebbe stato nulla da dire".