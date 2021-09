Serie A, la diretta gol LIVE

Torino-Salernitana, le scelte degli allenatori

Nel Toro partono dalla panchina alcuni dei nuovi colpi estivi: Pobega, Praet e Brekalo. Belotti, come noto, è out. Prima da titolare per Zima in difesa. Linetty e Pjaca alle spalle di Sanabria davanti. Nella Salernitana Ribery c'è, ma anche lui solo in panchina. Simy-Bonazzoli coppia in attacco.