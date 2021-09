Ventidue anni dopo l'ultimo gol di Thierry Henry in Italia (proprio al Venezia), un suo omonimo che veste la maglia numero 14 ha fatto gioire i lagunari. In coppia col "gemello" nigeriano Okereke, l'idolo di Cosenza che è anche il ritornello di una canzone. Entrambi "pescati" dal Belgio, entrambi al primo gol in A: ecco le loro storie

Durante la sosta, mentre i vari nazionali si radunavano tra loro, a Venezia facevano più o meno il contrario : prendevano un norvegese, un francese, un americano, un nigeriano, un finlandese e un austriaco, provando a far parlare loro una lingua comune, almeno in campo. Nelle prime due giornate di campionato non era andata bene, con due sconfitte contro Napoli e Udinese, e allora Zanetti pensa al ritiro per provare a creare un gruppo, ma soprattutto una squadra. Spiegando che "essere amici fuori dal campo conta, ma solo fino a un certo punto: molto meglio essere amici in campo ", dove aiutarsi significa fare una corsa in più per l’altro. Pare abbia funzionato. Contro l’Empoli, il Venezia è stato squadra. Un francese e un nigeriano hanno dialogato e raccontato due storie bellissime.

Un altro Henry 22 anni dopo

vedi anche

Henry-Okereke, il Venezia batte l’Empoli 2-1

L’ultimo gol di un Henry in Italia era datato 23 maggio 1999. Lo metteva a segno il ben più celebre Thierry, con la maglia della Juventus nel corso della sua sfortunata parentesi bianconera, e guarda caso proprio contro il Venezia.



Ventidue anni dopo, un altro Henry, che con il grande “Titì” condivide anche l’iniziale del nome (lui è Thomas) e il numero di maglia, firma la sua prima rete in A e la prima del Venezia in questo campionato, e stavolta i tifosi arancioneroverdi possono gioire.



Nessuna parentela tra i due, solo un “omaggio”. Troppo grande la tentazione, se di cognome fai Henry e giochi a calcio, di prendersi la maglia numero 14, vestita in carriera dalla leggenda Titì all’Arsenal e al Barcellona. Non alla Juventus (aveva il 6), dove arrivò nel gennaio del 1999 dopo l’infortunio di Del Piero, senza riuscire a conquistare il cuore di Ancelotti che in lui vedeva un esterno di centrocampo, e non la punta capace di segnare valanghe di gol che poi si rivelerà grazie all’intuizione di Wenger.



Stesso ruolo, attaccante, ma caratteristiche molto diverse, l’Henry sbarcato a Venezia è un centravanti puro, vecchia maniera, di quelli che se non la mettono dentro davanti alla porta (così ha segnato all’Empoli, andando in spaccata su un cross di Aramu) lavorano per far salire o rifiatare la squadra. Più simile, per certi versi, a quel Pippo Maniero che era stato l’ultimo giocatore a segnare un gol in A con la maglia del Venezia, 19 anni fa.



Lo voleva il Genoa, in estate: poi il Venezia ha offerto di più e ha aggiunto un pizzico di Francia alla sua multinazionale, portando in laguna un ariete di 192 centimetri che conosce bene il significato della gavetta. A 26 anni la Serie A è il primo vero grande palcoscenico della sua carriera, iniziata nella terza serie francese e proseguita nella seconda serie belga prima del passaggio al Leuven, sempre in Belgio, dove nelle due stagioni giocate per intero segna 37 gol in 57 partite. L’ultima, quella attuale, l’aveva iniziata sempre lì, il tempo di segnare 3 gol nelle prime 4 giornate e il Venezia ha sborsato i 6 milioni necessari per assicurarselo.