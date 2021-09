Dionisi: "Prestazioni ok, ma servono i risultati"

"Dopo la gara con la Roma resta la consapevolezza della nostra prestazione, fermo restando che il risultato non è stato positivo. Nel bagaglio dobbiamo mettere risultato e prestazione: non siamo soddisfatti del risultato, siamo soddisfatti della prestazione". Parla così in conferenza stampa Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo (4 punti dopo 3 giornate), alla vigilia della sfida di campionato contro il Torino in programma venerdì sera ai microfoni di Sassuolo Channel. "Quella di Juric è una squadra forte e con individualità importanti. Vengono da un campionato non positivo e i giocatori lo sanno, nell'ultima gara si è incominciata a vedere la mano di Juric in maniera importante. Non sarà una gara facile", ha proseguito Dionisi. "Cosa è cambiato tra me e De Zerbi? Dopo tre partite non si può tracciare una linea, posso dire che proviamo a verticalizzare di più e teniamo meno palla, ma questo poi dipende anche dal genere di partita che si va a creare. Il blocco è unito ed è delle stagioni precedenti ma qualche giocatore non c'è più e ci sono dei volti nuovi che permettono magari di fare delle cose diverse", le parole dell'allenatore del Sassuolo.