Juric: "Sassuolo grande esame per noi"

"Sarà un grande esame per noi come squadra, cerchiamo conferme". Ivan Juric, alla vigilia di Sassuolo-Torino, non ha dubbi sull'importanza dell'anticipo di Serie A in programma a Reggio Emilia. La sua avventura granata è iniziata con due sconfitte e un po' di malcontento per le scelte della società sul mercato, poi il 4-0 alla Salernitana ha rasserenato il clima: "Mi aspetto una partita diversa. Con la Salernitana volevamo dominare e abbiamo dominato, mentre il Sassuolo è una realtà consolidata che da anni fa un grande calcio. Stanno continuando il lavoro di De Zerbi, che pensa il calcio in maniera molto simile a Dionisi. L'obiettivo è farli tirare poco in porta, spero che Vanja (Milinkovic-Savic, ndr) non avrà un grande lavoro da fare". E quello stesso gioco offensivo Juric sta cercando di portarlo anche a Torino: "Anche con l'Hellas sono arrivato in un momento in cui gli allenatori precedenti non facevano un gioco che entusiasmava. Dando aggressività e grinta abbiamo riportato entusiasmo nell'ambiente, e speriamo di farlo anche qui con un calcio che si ispiri alla mentalità del Torino". L'allenatore croato, in realtà, è già riuscito a conquistare parte della tifoseria: "Io già un idolo? Vuol dire che i tifosi sono disperati...", ha scherzato in conferenza.