In tre sole parole, con un'altra chicca delle sue, lo Special One spiega alla perfezione la sua filosofia... vincente. Partitella di allenamento, un giocatore della squadra in vantaggio affretta i tempi per la rimessa. E Mourinho interviene

"Divertire è vincere". In tre parole, ecco spiegata la filosofia di José Mourinho. Poi ci si chiede come abbia fatto a trionfare praticamente su ogni panchina della sua carriera. Alla partita 1001 da allenatore (le ultime 6 da mister della Roma, tutte vinte) ha centrato un 5-1 al Cska Sofia che non l’ha soddisfatto (“Non mi è piaciuta la qualità del gioco”) per poi svelare, ai microfoni di Sky, una pillola di saggezza mourinhana.



Potremmo tradurla con un “ci si diverte di più quando si vince”, ma l’aneddoto raccontato dallo Special One alla sua maniera rende sicuramente di più. Partitella di allenamento, Mou annuncia 1’ alla fine e poi scandisce i secondi che mancano. Un giocatore della squadra che stava vincendo (di appena un gol) si affretta per battere una rimessa, e lì Mourinho gli chiede cosa stia facendo. “Mi voglio divertire”, la risposta. “Divertire è vincere”, ribatte Mou. Fischio finale.