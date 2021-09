Atteso dalla trasferta contro la Salernitana, Gasperini fa il punto sui giocatori a disposizione: "Stanno tutti particolarmente bene, c'è solo la squalifica di De Roon. Potrebbe essere l'occasione per Koopmeiners ma il suo inserimento non è semplice. Muriel migliora, Ilicic non ha i 90' nelle gambe ma vuole tornare a essere importante"

Reduce dal pareggio in Champions League contro il Villarreal, l’ Atalanta torna a pensare al campionato, impegnata nella trasferta contro la Salernitana . Bisogna lasciarsi alle spalle un avvio non all’altezza delle aspettative, con appena un punto nelle ultime due gare contro Bologna e Fiorentina .

"Ho sempre cercato di utilizzare i cambi, un po' di rotazioni ci sono sempre", le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. "La gara col Villarreal è stata molto impegnativa. La Champions ti dà molto, ma ti leva molte energie. Stanno tutti particolarmente bene, c'è solo la squalifica di De Roon. Muriel sta migliorando , avremo le idee più chiare. Nelle prossime settimane cercheremo di capire come sta".

Da Ilicic a Miranchuk

Se Muriel migliora, "Zapata ha dovuto accelerare il rientro, ma ha fatto bene", mentre Ilicic "sta lavorando bene, dobbiamo recuperarlo sotto l'aspetto atletico e fisico, ha qualche chilo da togliere che gli impedisce di avere grande continuità". "Vedo un giocatore molto positivo e con molta voglia di essere protagonista, vuole tornare a dare qualcosa di importante per tutto", continua Gasperini. "Non è ancora pronto per giocare 90', lo sarà andando avanti nella stagione. È ancora capace di fare cose fondamentali per noi. Giochiamo ogni tre giorni, ma per come siamo strutturati è dentro tutte le partite. La disponibilità del giocatore è totale".



Miranchuk? "Per me non è un rebus, dipende anche quali sono le aspettative. Non è un giocatore trainante, ma lo potrà essere. Può dare il suo contributo, ma lavoriamo in quella direzione, quella di farlo crescere".