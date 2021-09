Sarri: "Passi in avanti, non sento difficoltà"

Riscatto. È questa la parola d'ordine per la Lazio che, dopo le sconfitte contro Milan in campionato e Galatasaray in Europa League, concluderà la settimana all'Olimpico contro il Cagliari. Nonostante gli ultimi risultati, Maurizio Sarri cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Io non mi sento in difficoltà, ho visto passi in avanti giganteschi a livello tattico - spiega l'allenatore in conferenza stampa - La squadra sta bene, c'è aria di grande disponibilità. Noi dobbiamo fare un percorso, abbiamo cambiato tutto, piano piano dobbiamo adeguarci a un nuovo modo di pensare. Non è un modo diverso di giocare, ma di pensare. I ragazzi sono applicati, l'ultima partita mi ha dato segnali a livello tattico, non qualitativi. Non mi posso sentire in difficoltà dopo due partite alla pari con noi. Non c'è bisogno di un supporto in questo momento".