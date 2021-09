Prosegue l'emergenza in casa rossonera, con il danese che si è fatto male al 36' del big match con la Juventus chiedendo il cambio dopo uno scatto: problema muscolare per l'ex Roma, sostituito da Kalulu

Juventus-Milan è durata solo 36 minuti per Simon Kjaer. Il difensore centrale rossonero ha chiesto il cambio al 36' in seguito a uno scatto, lamentando un problema muscolare. Al suo posto è entrato il francese Pierre Kalulu. Pioli è in ansia viste le assenze degli ultimi giorni che hanno interessato tutti i reparti della sua rosa. Nelle prossime ore il perno difensivo del Milan si sottoporrà a esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Ovviamente è in dubbio la sua presenza per il match di San Siro contro il Venezia di mercoledì 22 settembre nel turno infrasettimanale.