Il Napoli torna in vetta da solo dopo oltre tre anni e mezzo dall'ultima volta, che risale al marzo del 2018: con il 4-0 nel posticipo della Dacia Arena contro l'Udinese la squadra di Luciano Spalletti piazza un 'doppio' poker (di gol e successi), ma Lorenzo Insigne preferisce rimanere con i piedi per terra. "Siamo contenti, ma è inutile guardare la classifica - le parole del capitano azzurro - il campionato è ancora lunghissimo. Il mister sta cercando di darci un'impronta, sta facendo un grande lavoro. Abbiamo molta qualità ma non l'abbiamo mai espressa al 100 per cento e il nostro allenatore sta provando a tirare fuori il massimo da tutti. Ma ci sono tante squadre forti - Roma, Milan, Inter, Juve, Atalanta - e dobbiamo ragionare partita dopo partita". E aggiunge: "Non possiamo pensare che essere primi sia già un traguardo, è solo un punto d'inizio, la strada è lunga, dobbiamo rimanere concentrati e recuperare le energie spese, perché tra tre giorni c’è un altro match difficile a Genova. Godiamoci questa vittoria, ma rimaniamo tranquilli e umili, perché solo con l’umiltà possiamo fare grandi cose".