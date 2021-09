L'argentino, fermato da una forte contusione al bacino contro il Bologna, ha ancora dolore e non dovrebbe essere convocato per Firenze. Probabile assente anche il centrocampista cileno, che non ha ancora smaltito l'affaticamento alla coscia destra che l'ha costretto al forfait contro la squadra di Mihajlovic

L'Inter si appresta ad affrontare la difficile trasferta di Firenze di domani, martedì 21 settembre, senza due pedine. Si tratta di Joaquin Correa e Arturo Vidal, che non dovrebbero figurare nell'elenco dei convocati di Simone Inzaghi. L'attaccante argentino era stato costretto al cambio al 29' del match con il Bologna dopo una brutta botta al bacino rimediata in uno scontro con De Silvestri. L'ex Lazio era stato anche portato in ospedale per accertamenti, che avevano dato esito negativo confermando il forte trauma contusivo. Il Tucu sta meglio, ma non dovrebbe essere rischiato con la Fiorentina nella speranza che possa poi essere al top per l'Atalanta. Per Vidal, invece, persiste l'affaticamento muscolare alla coscia destra che l'aveva costretto al forfait contro il Bologna (quando sarebbe dovuto partire titolare). Correa e Vidal potrebbero dunque aggiungersi a Sensi, ai box per una distrazione al collaterale del ginocchio destro che lo terrà lontano dai campi almeno fino a dopo la sosta di ottobre.