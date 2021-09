Strakosha: "Commosso dal sostegno dei tifosi"

Il portiere ha ringraziato i tifosi per lo striscione di sostegno dopo l'errore contro il Galatasaray: "Non ho parole, non sono riuscito a trattenere le lacrime. Grazie di cuore, tifosi laziali, per il vostro affetto e supporto"

"Non ti curar di loro ma guarda e para. Daje Strakosha!". Così la curva della Lazio ha accolto Thomas Strakosha dopo l'errore in Europa League contro il Galatasaray che ha regalato i tre punti alla formazione turca. Un infortunio messo alle spalle grazie alla vicinanza dei tifosi che, durante il riscaldamento di Lazio-Cagliari, hanno esposto uno striscione di vicinanza al portiere e hanno intonato un coro per lui. Gesti che hanno commosso Strakosha che, successivamente, ha voluto ringraziare la curva laziale per l'affetto: "Non ho parole per descrivere quello che ho provato entrando in campo - ha scritto Strakosha su Instagram - Gli applausi, l'affetto e, infine, lo striscione, cantando mio nome. Ho provato, ma non sono riuscito trattenere le lacrime e l'unica cosa che posso dire è grazie di cuore, tifosi laziali, per il vostro affetto e supporto. Questo momento rimarrà nel mio cuore per tutta la vita. Ora dobbiamo lavorare duramente per portare la Lazio dove merita".