Fondata da due magnati americani, la società che ha rilevato il Genoa da Preziosi si occupa di investimenti in diversi ambiti ed è già nel settore sportivo. Nel 2018 ha acquistato il 6% delle quote del Siviglia: nel suo portafoglio anche i Lions di Londra (basket) e società di promozione del calcio femminile

Chi è 777 Partners

Ma chi è 777 Partners? E di cosa si occupa? Fondata nel 2015 da due magnati americani, Steven Pasko e Josh Wander, si tratta di una società statunitense con sede a Miami che si occupa di investimenti privati con un focus particolare sui servizi finanziari. Negli ultimi anni, poi, la società si è “allargata”, iniziando a investire anche in ambiti diversi, dalle assicurazioni all’aviazione fino all’intrattenimento, aprendo uffici in Europa (con Londra come quartier generale) e in Asia.

777 Partners nello sport

L’acquisizione del Genoa, in ogni caso, non rappresenta il “debutto” in ambito calcistico di 777 Partners, che dal 2018 è già sbarcata in Europa rilevando il 6% del Siviglia, dando origine a una vicenda turbolenta in cui i piccoli azionisti del club spagnolo avevano chiesto l’estromissione dalla Giunta direttiva del fondo americano, che invece avrebbe voluto aumentare la sua percentuale di quote e che adesso punta addirittura ad assumere il controllo totale, anche grazie all’alleanza con l’ex presidente José María del Nido Benavente.



Al momento il fondo americano vanta 49 società, tra le quali – restando nel mondo dello sport – anche 1190 Sports e Fanatiz, società di promozione del calcio femminile Ata Football o i London Lions, la principale squadra di pallacanestro di Londra.