Preziosi resta con un incarico istituzionale

Più di una volta negli scorsi anni il Genoa era stato a un passo dalla cessione, che ora si materializza. Mancano i comunicati ufficiali, che saranno congiunti, come si conviene in occasioni del genere, e potrebbero arrivare già nella giornata di giovedì.Con la cessione, Preziosi concluderà una delle gestioni societarie più longeve del calcio italiano e passerà di mano l'intero pacchetto azionario. Inizialmente l'ormai ex presidente del Genoa, come da accordi definiti negli scorsi mesi, resterà legato alla sua ex società con un incarico istituzionale.