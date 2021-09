Rilevati ufficialmente da 777 Partners, i liguri debuttano con la nuova proprietà contro l'Hellas. Ballardini conferma Destro rifornito da Kallon, Melegoni e Fares, le novità sono Biraschi e Rovella. Tudor propone Simeone (e non Kalinic) spalleggiato da Barak e Lasagna, si rivede Tameze in mezzo al posto di Hongla. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD e in 4K