Mattia Zaccagni si ferma e sarà quindi costretto a saltare sicuramente la gara che la Lazio affronterà in casa del Torino in questo turno infrasettimanale. Il fantasista ex Verona, come si legge sul report medico pubblicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale, "ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra". Un infortunio subito durante l'ultima gara che la Lazio ha disputato all'Olimpico contro il Cagliari, nel corso della quale Zaccagni era entrato al 65' al posto di Pedro. Il giocatore, conclude il comunicato, "è stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".