Ci sarà tempo entro il 30 settembre per presentare le offerte per acquistare la Salernitana. È questo quanto emerge dal comunicato diramato sul sito ufficiale del club che porta la firma dei due Trustee, Melior Trust S.r.l. e Widar Trust S.r.l.: "I Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della società". Il comunicato poi prosegue: "Nella valutazione della congruità del prezzo offerto per l’acquisto del 100% del capitale della società i Trustee considerano le "circostanze" che hanno diretta influenza sul valore del capitale economico della Salernitana, e non anche i fatti che – seppure possano determinare condizionamenti rispetto ad una normale negoziazione libera tra domanda e offerta – non determinano di per sé una riduzione del valore intrinseco della società, come ad esempio (i) il termine posto per la vendita al 31 dicembre 2021, (ii) il numero delle manifestazioni di interesse in corso e/o offerte ricevute".