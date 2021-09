L'allenatore del Torino alla vigilia della sfida alla Lazio (diretta giovedì 23 settembre alle 18:30 su Sky Sport calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251): "Belotti non riesce ancora a correre, siamo leggeremente preoccupati. Lui però è un leone. Il contratto in scadenza è un vantaggio. Pjaca ha un dolorino, si allena a parte: aspettiamo domani" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 5^ GIORNATA Condividi:

"Belotti non riesce ancora a correre e siamo leggeremente preoccupati. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Lo vedo dispiaciuto ma è un leone". Ivan Juric anticipa in conferenza stampa l'assenza del numero 9 nel Torino che giovedì alle 18.30 ospiterà la Lazio nella quinta giornata di Serie A (diretta su Sky Sport calcio, canale 202, e Sky Sport, canale 251) e parla anche della situazione contrattuale di Belotti: "Avere il contratto in scadenza è un vantaggio per tutti - sottolinea l'allenatore - quando sei in questa situazione, non puoi essere più motivato di così: per me è un grande vantaggio, penso che lui sia consapevole ed è stramotivato. Ma è anche molto preoccupato e dispiaciuto per non dare il suo contributo. Lo vedo bene, ha voglia di lottare".

Le scelte di formazione anti Lazio: avanti con il 3-4-2-1 approfondimento Serie A, la presentazione della 5^ giornata Juric si è soffermato poi sulla possibile formazione. Certa l'assenza di Praet, come il ritorno a disposizione di Verdi. Si va verso un 3-4-2-1 con Linetty e Brekalo ("Esterno con buona tecnica, ha un buon tiro dai 15-16 metri") alle spalle di Sanabria. In dubbio Pjaca, autore del gol vittoria contro il Sassuolo: "Ha un piccolo fastidio - spiega Juric - già lo aveva prima dell'ultima partita. Ha lavorato a parte, oggi è andata abbastanza bene. Aspettiamo domani, farà un altro test". Chiarezza anche su Izzo: "Ha preso una botta, ma è di tre settimane fa. Bisogna chiedere al medico. Ancora non sta bene, ma non sto facendo nessuna polemica" precisa Juric. Che in difesa dovrebbe affidarsi al trio Djidji-Bremer-Rodriguez. A centrocampo c'è tanta scelta: "Pobega e Mandragora hanno fatto bene. Abbiamo tanti giocatori in mezzo, forse addirittura troppi. Possiamo variare tanto lì in mezzo, possono giocare entrambi o non giocare nessuno dei due".