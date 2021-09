Da una parte la Sampdoria di Roberto D'Aversa, reduce da un 3-0 a Empoli che ha portato grande entusiasmo all'interno dell'ambiente blucerchiato, con la prima vittoria di questo campionato. Contro c'è chi di vittorie ne ha già inanellate quattro ed è l'unica squadra a punteggio pieno, in testa da sola alla classifica: è il Napoli di Luciano Spalletti che vuole continuare la propria corsa e perchè no, allungare sulle rivali. Fischio d'inizio allo Stadio Luigi Ferraris alle ore 18.30.

La probabile formazione della Sampdoria

D'Aversa va verso la conferma in toto della formazione che ha vinto 3-0 a Empoli, con l'unico dubbio portato dalle condizioni di Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese ha risentito di un piccolo problema muscolare e nei giorni precedenti al match ha sempre svolto lavoro differenziato. Soltanto alla vigilia della gara si è allenato in gruppo, ma D'Aversa valuterà le sue condizioni fino all'ultimo minuto: in caso di forfait di Thorsby, si candida Adrien Silva per un posto da titolare a centrocampo al fianco di Ekdal. Per il resto tutto confermato, con la coppia Caputo-Quagliarella a guidare l'attacco blucerchiato.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa