Tra i precedenti storici si ricordano altre partenze a punteggio pieno dopo quattro giornate (ma non c'era il primato solitario), oppure il primo posto da soli in classifica alla 4^ (ma non a punteggio pieno). Nessuno è come Spalletti, che era partito così bene in carriera solo con l'Inter

UDINESE-NAPOLI 0-4: GOL E HIGHLIGHTS