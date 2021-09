Rese note le designazioni per la 6^ giornata di Serie A. Affidato a Marco Guida il big match tra Lazio e Roma, Maresca per la sfida tra Inter e Atalanta. Ayroldi dirigerà Juve-Samp, Manganiello Spezia-Milan. Per Napoli-Cagliari scelto Piccinini

È Marco Guida l'arbitro designato per dirigere Lazio-Roma, il derby in programma all'Olimpico domenica 26 settembre alle 18. Per l'altro big match della 6^ giornata di Serie A, quello in programma a San Siro sabato 25 (ore 18) tra Inter e Atalanta è stato scelto Maresca, mentre il lunch match di domenica alle 12:30 tra Juventus e Sampdoria è stato affidato ad Ayroldi. Manganiello sarà il fischietto di Spezia-Milan, Piccinini il direttore di gara di Napoli-Cagliari. Di seguito tutte le designazioni.