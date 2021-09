L'esterno rossonero ha accusato un problema fisico e non sarà convocato per la prossima partita contro lo Spezia. Scelte obbligate in difesa per Pioli, che sull'out di destra schiererà Kalulu. Verso il recupero Giroud

L'avvio di campionato è stato più che positivo, ma dall'infermeria arriva un'altra brutta notizia per il Milan . Stefano Pioli dovrà infatti fare a meno di Alessandro Florenzi , schierato titolare nel corso dell'ultima partita dei rossoneri contro il Venezia. L'esterno rossonero ha accusato un problema fisico e dovrà saltare la prossima gara contro lo Spezia , per la quale non sarà convocato .

Contro lo Spezia difesa obbligata

Nel match della 6^ giornata di Serie A contro la squadra di Thiago Motta, in programma sabato 25 settembre alle 15, scelte in difesa obbligate dunque per Stefano Pioli, che sull'out di destra dovrà anche fare i conti con l'indisponibilità di Calabria. Per questo sarà schierato Kalulu, con Theo Hernandez rilanciato dall'inizio sulla fascia opposta. I centrali saranno invece Tomori e Romagnoli: ancora out Kjaer, fermo per infortunio. Per il resto saranno ancora fuori Bakayoko, Krunic e Ibrahimovic, mentre le buone notizie arrivano da Giroud: l'attaccante francese ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà convocato per la gara con lo Spezia.