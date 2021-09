Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. C'è il derby di Roma con i giallorossi privi di Pellegrini. Scocca l'ora di El Shaarawy? Lazio in formazione tipo con i rientri di Leiva e Milinkovic. Inzaghi rilancia Dumfries contro l'Atalanta. Nel Milan Giroud in panchina ma stop per Florenzi. La Juve pensa al turnover ma davanti torna Morata

Fari puntati ovviamente sul Derby di Roma (ma non solo) anche se per il fantallenatore tutte le partite, e le notizie annesse, sono importanti. Come dite? Dobbiamo chiedere info alla nostra squadra? Ma certo! Gli inviati di Sky Sport sono già al lavoro e i primi aggiornamenti ci sono già quindi siamo come sempre pronti per il nostro consueto giro dei campi

Si chiude nel weekend un ciclo decisamente intenso. Venerdì è infatti l’unico giorno senza pallone da un bel po’ di tempo a questa parte. C’è forse chi deve tirare il fiato mentre altre squadre contano di recuperare qualche acciaccato. Come sempre non è mai semplice dare giudizi definitivi quando il tempo a disposizione per allenamenti e rifinitura è poco.

Qualcuno forse potrà al massimo riassaporare la panchina ma Pioli conta di poter avere due o tre elementi completamente recuperati in vista del secondo impegno di Champions. Saelemaekers e Theo Hernandez, che hanno contribuito non poco al successo contro il Venezia, dovrebbero tornare titolari. Possibile che sia Leao a dover tirare il fiato. Dietro in pole Kalulu con Gabbia che spera di poter avere un’altra chance dall’inizio. Stop per Florenzi. Esclusi dai convocati anche Kjaer e Ibra.

INTER-ATALANTA, sabato ore 18

Inter, Correa ce la può fare

Il problema accusato contro il Bologna sta passando e Joaquin Correa spera di farcela per la supersfida del Meazza. Lautaro e Dzeko restano sicuri del posto ma avere Sanchez e il “Tucu” può dare a Inzaghi varie soluzioni a gara in corso. Dietro zero cambi mentre in fascia ci dovrebbe essere Dumfries a destra con possibilità per Dimarco a sinistra. L’ex Verona prova a vincere il ballottaggio con Perisic che però resta favorito. Out Sensi e Vidal

Atalanta, problema per Pessina

Gasperini tiene monitorato Pessina che è alle prese con una contusione al piede. Problema che dovrebbe essere superabile e l’azzurro pare destinato a una maglia da titolare ma guai a dare tutto per scontato. In difesa si va verso l’esclusione iniziale di Demiral con Palomino centrale. Zappacosta può essere confermato mentre va a riformarsi in mezzo la coppia Freuler-De Roon. In attacco varie soluzioni: Zapata titolare ma per il resto ci sono Miranchuk e Pasalic che sperano di sopravanzare Ilicic e Malinovskyi