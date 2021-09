Riscaldamento in corso al Maradona. Servirà il campo per capire bene i sistemi di gioco scelti da Spalletti e Mazzarri. Il Napoli galleggia sempre tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3, in base alla posizione che occupa Zielinski. Il Cagliari invece può trasformare il suo 4-5-1 in un 3-5-1-1: squadra "imbottita" di centrocampisti con una "mezzapunta" come Joao Pedro a fare il centravanti