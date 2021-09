Motta: "Dobbiamo sfruttare punti deboli del Milan"

Lo Spezia vuole ripartire dopo la beffarda rimonta subita contro la Juventus nel turno infrasettimanale. La squadra di Thiago Motta ha accarezzato il colpaccio, prima di perdere 3-2 subendo le reti di Chiesa e De Ligt tra il 66' e il 72'. "Moralmente non è semplice dopo una sconfitta, ma abbiamo avuto due giorni per metabolizzarla e abbiamo la possibilità di tornare subito in campo con la stessa grinta - ha detto l'allenatore in conferenza alla vigilia del match con il Milan della 6^ giornata di Serie A -. Mi aspetto la miglior versione possibile del Milan. Loro sono una grandissima squadra e hanno un ottimo allenatore. Lo stanno dimostrando dall’inizio del campionato: non solo in Serie A, ma anche nella fantastica partita a Liverpool". Motta prova a spiegare la ricetta giusta per il suo Spezia. "Dobbiamo cercare di trasformare delle situazioni a nostro favore, approfittando dei loro punti deboli e cercando di portare la partita dalla nostra parte".